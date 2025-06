Scoperta discarica abusiva nel Palermitano, una denuncia

Carabinieri di Termini Imerese, unitamente e del comando tutela forestale ambientale e agroalimentare di Palermo, con tecnici dell’Arpa Sicilia, hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal gip di Termini Imerese , su richiesta della procura, di un terreno privato di circa 300 metri quadri a Trabia sul quale era stata realizzata una discarica abusiva. Le indagini sono state avviate nel mese di marzo 2025 dopo una segnalazione ai militari. Un 62enne è stato denunciato per attività di gestione rifiuti non autorizzata. Nell’area, è stata rilevata la presenza di rifiuti di vario genere tra cui, materiale di risulta di demolizioni edili, rifiuti vegetali; ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche su cui, sono in corso accertamenti da parte dei tecnici dell’Arpa Sicilia per verificare la reale natura, le caratteristiche e accertarne la potenziale pericolosità. (ANSA)