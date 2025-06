Sbloccati i fondi per la Rianimazione dell’ospedale di Gela: un passo avanti concreto per la sanità

Un importante traguardo per la sanità gelese è stato raggiunto grazie all’impegno dell’onorevole Salvatore Scuvera, che con costanza e determinazione è riuscito a sbloccare le risorse necessarie per completare i lavori del nuovo reparto di Rianimazione dell’ospedale Vittorio Emanuele. Un intervento che arriva dopo anni di attesa e che riguarda una struttura moderna e all’avanguardia, finanziata da Eni durante la pandemia ma mai entrata in funzione a causa di errori progettuali.

“È doveroso esprimere un sentito ringraziamento all’onorevole Salvatore Scuvera per il suo impegno costante e determinato, che ha portato allo sblocco di importanti risorse per il nostro ospedale Vittorio Emanuele”, ha dichiarato Emanuela Pace. “Grazie al suo lavoro instancabile, verranno completati i lavori del nuovo reparto di Rianimazione”.

Il ringraziamento più profondo, però, va al direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, dott. Salvatore Ficarra, che ha mostrato grande attenzione verso le esigenze dell’ospedale e della comunità gelese. “La sua sensibilità ha permesso non solo di sbloccare i fondi per la Rianimazione, ma anche di intervenire su questioni fondamentali come l’avvio dei percorsi di stabilizzazione per infermieri e operatori sociosanitari e i bandi per nuovi medici”, ha evidenziato il dott. Salvatore Damante.

“Azioni concrete, non semplici annunci – hanno sottolineato i dirigenti locali di Fratelli d’Italia con delega alla sanità – che dimostrano come finalmente si stia lavorando per restituire dignità e funzionalità alla sanità di Gela. La strada è ancora lunga, ma questi interventi rappresentano un primo e fondamentale passo verso un sistema sanitario che rispetti i diritti dei cittadini e risponda davvero ai loro bisogni”.