San Cataldo. Un’impronta indelebile la presentazione del libro “I sentieri dell’anima” di Claudio Lipari

SAN CATALDO. La presentazione del libro Il Sentiero dell’Anima di Claudio Lipari ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori dei presenti. La Fattoria “Amici del Cavallo 2”, immersa nel verde e nella dolcezza del silenzio animale, non è stata semplicemente una cornice, ma parte integrante del messaggio stesso del libro. “Ho scelto questo luogo perché rappresenta il nostro mondo interiore – ha spiegato l’autore – dove la bellezza della natura incontra la pace degli animali”. E chi c’era, lo ha sentito. Dentro.

La sala era gremita, ma il silenzio era di quelli sacri, come quando le parole toccano corde profonde. Salvatore Saporito, con voce intensa e rispettosa, ha letto alcuni brani del libro, lasciando che ognuno potesse riconoscersi tra le sue righe. Perché Il Sentiero dell’Anima non racconta una storia, ma tante. È il diario di vita che tutti, almeno una volta, abbiamo avuto paura di scrivere. Un testo che accompagna, che consola, che aiuta a ricordare chi siamo davvero.

A impreziosire la serata, gli interventi di Maria Concetta Naro, poetessa e scrittrice dal cuore delicato; Giuseppe Tantillo, esperto di Ipnosi e Biocostellazioni, che con la sua presenza ha donato autorevolezza e profondità all’evento; e Claudio Arcarese, scrittore e viaggiatore, che ha condiviso la propria visione di libertà e trasformazione. Ognuno ha portato un frammento di sé, eppure tutto sembrava parlare a un’unica anima, quella collettiva, quella che ci unisce.

Ma è stato il messaggio del libro a rendere questa serata qualcosa di più di una semplice presentazione. Il Sentiero dell’Anima non vende risposte, ma apre porte. Parla d’amore, di paura, di perdono, di rinascita. Parla di noi. In un tempo in cui corriamo troppo e sentiamo poco, Claudio Lipari ci invita a fermarci e a sentire. A sentire davvero. E forse è proprio questo il miracolo: ogni lettore, in quelle pagine, trova la propria voce.

Chi non ha potuto partecipare ha ancora la possibilità di compiere questo viaggio: il libro è disponibile su Amazon al link https://amzn.eu/d/1zkyioF, oppure contattando direttamente l’autore. Perché ci sono libri che si leggono con gli occhi. E poi c’è Il Sentiero dell’Anima, che si legge col cuore.