San Cataldo. Momento di amicizia e fraternità tra i soci dell’Amico Medico e i laudatori di Marianopoli

SAN CATALDO. Un momento di fraternità e amicizia, prima della pausa estiva, hanno vissuto ieri, martedì 24 giugno, i soci dell’Amico Medico con le loro famiglie, presso un noto locale cittadino. Ospiti della serata gli amici che compongono la squadra dei Laudatori di Marianopoli che ogni Venerdì Santo, dal 2009, impreziosisce la processione dei Misteri di San Cataldo con l’esecuzione della ladate (o lamentanze) della tradizione, componimenti poetici religiosi molto diffusi in Umbria tra il XII secolo e il XV secolo e le cui origini si fanno risalire, a Jacopone da Todi, considerate una delle più antiche e suggestive forme di preghiera.

Ad ognuno dei componenti è stata donata una pen drive personalizzata con il logo dell’associazione contenente foto e video della Settimana Santa sancataldese.

La serata è proseguita con un momento di sana allegria e leggerezza con le barzellette di Valerio Dell’Uomini, molto gradite da tutti i presenti, e che hanno anticipato il breve intervento del presidente che, oltre a salutare i nuovi soci ammessi e ad augurare a tutti una buona estate, ha anticipato alcune iniziative in programma per il prossimo settembre, alla ripresa delle attività, tra cui una escursione culturale a Cefalà Diana dove si avrà modo di visitare il complesso monumentale dei Bagni di Cefalà (detti anche Terme arabe), unico nel suo genere in Sicilia, e i resti del Castello arabo-normanno. Entrambi fanno parte dell’itinerario arabo normanno dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Ci si sposterà poi a Marineo per il pranzo e per la visita del Castello Beccadelli Bologna prima del rientro in sede.