San Cataldo. Il 20 giugno all’Auditorium “Saporito” convegno di “Incontriamoci in Biblioteca” su intelligenza artificiale

SAN CATALDO. Si terrà il 20 giugno alle ore 16,30 presso l’Auditorium “G. Saporito” della Banca Toniolo il convegno “Intelligenza Artificiale, una Risorsa da Governare – Non solo tecnologia ma un nuovo modo di amministrare”. Ad organizzarlo è l’Associazione di Promozione Sociale e Culturale “Incontriamoci in Biblioteca” di cui è presidente il dott. Gianfranco Cammarata.

Come hanno spiegato gli organizzatori, si tratta di un’occasione di confronto e approfondimento su un tema di grande attualità, di come l’intelligenza artificiale sta cambiando – e potrà cambiare – il modo di lavorare e di erogare i servizi pubblici. Un’opportunità, anche per il territorio, per riflettere insieme su innovazione, trasparenza e futuro della Pubblica Amministrazione.

Per ulteriori informazioni e per confermare la partecipazione, può contattarci all’indirizzo email: associazioneincontriamociaps@pec.it – associazioneincontriamociaps@gmail.com o al numero telefono 3297975454 .