Presentati i “Penalty Awards 2025”: torna la cerimonia di premiazione delle eccellenze del calcio siciliano dalla Serie D alla 1^ Categoria

CALTANISSETTA. Presentati i “Penalty Award 2025”, evento giunto alla 12^ edizione che premia atleti, allenatori, dirigenti e personaggi legati al calcio dilettantistico. Presso la Sala Gialla di Palazzo del Carmine sono intervenuti il Sindaco Walter Tesauro, l’assessore allo Sport Toti Petrantoni, l’organizzatore e presentatore della manifestazione Ettore Tortorici e il dirigente sportivo Fabio Capuana che, moderati dal giornalista Alessandro Silverio, hanno presentato l’ “Oscar del Calcio Siciliano”, per la seconda volta ospitato dal capoluogo nisseno, in programma mercoledì 18 giugno alle ore 16:00 al Teatro “Regina Margherita” di Caltanissetta.

“Il calcio e lo sport in genere devono rappresentare un volano sano per i giovani e non solo – ha esordito il sindaco Tesauro. Chiunque pratichi sport a qualsiasi livello sa che ogni disciplina ti insegna a gestire le vittorie e accettare le sconfitte, un aspetto che determina grande equilibrio nella crescita di una persona. Come è importante riconoscere il valore dell’avversario, perché è sbagliato pensare che la sconfitta arrivi solo a causa dei propri demeriti. Un modo di pensare che bisogna trasferire anche alla vita quotidiana.

Mi fa piacere, in questo senso, che manifestazione di questo genere, che avvicinano la cittadinanza allo sport, mettano in evidenza anche i meriti di chi non gode magari della vetrina delle massime categorie ma si impegna comunque, con grande passione e dedizione, per eccellere nella propria realtà.

Noi, come Amministrazione, stiamo cercando di dare un volto nuovo alle strutture, facendoci trascinare anche dall’entusiasmo di un club come la Nissa o come di tante altre realtà sportive locali che ci spingono a migliorare gli impianti a vantaggio di tutti i cittadini”.

Saranno premiate a questo proposito quattro categorie: Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Per la Serie D, sarà assegnato solo il premio di miglior allenatore siciliano, che andrà al tecnico della Nissa F.C. Giovanni Campanella, mentre per quanto riguarda le altre categorie le nomination si estenderanno anche a calciatori e dirigenti.

“Ho sposato subito l’organizzazione di questo evento e ho apprezzato che, oltre a quello calciatori, sarà riconosciuto il valore di allenatori e dirigenti, che spesso nelle nostre realtà fungono prima di tutto da educatori – ha dichiarato l’assessore allo Sport e agli Eventi Toti Petrantoni.

Ci sono tante persone che si spendono per tenere in vita un movimento e nel panorama regionale talvolta non è semplice. I Penalty Awards richiameranno tante personalità da tutta l’Isola e sono coerenti a una serie di iniziative che stiamo cercando di portare avanti per promuovere lo sport e i suoi valori, con eventi di ampio respiro in grado di valorizzare sia le discipline più popolari che gli sport cosiddetti minori”.

Dello stesso parere il Dott. Fabio Capuana, dirigente con un percorso importante nella FIGC, che ha parlato dell’importanza del movimento non professionistico e dei valori dello sport, che bisogna continuare ad incentivare: “Lo sport, insieme alla scuola, può rappresentare un motore della collettività con il compito di formare donne e uomini che dovranno incanalare una società verso i valori più giusti.

I Penalty Awards premiano il mondo dilettantistico, vera anima del calcio. Su tantissimi giovani, solo una minima parte riesce a raggiungere il professionismo. Come addetti ai lavori e istituzioni, abbiamo il dovere di occuparci anche di questa maggioranza che ha diritto a continuare a vivere la propria passione.

La Sicilia, con Caltanissetta fra le sedi ospitanti, ha accolto il Torneo delle Regioni, la più importante manifestazione giovanile nel panorama nazionale. Dobbiamo lavorare sulle strutture e sullo sviluppo di questo sport a partire dalle sue fondamenta”.

Non mancheranno i premi speciali, che amplieranno il valore dei riconoscimenti oltre il concetto prettamente agonistico, come spiega l’organizzatore Ettore Tortorici: “Verrà assegnato un premio alla carriera, come quello che ritirerà il celebre dirigente Pietro Lo Monaco; il premio «Un uomo per lo sport», dedicato al ricordo del ds Santo Palma, che verrà consegnato a Enrico Musumeci, Presidente della prestigiosa squadra di futsal Meta Catania. Anche quest’anno ci sarà la sezione «Penalty 11 metri», per coloro che si sono distinti attraverso il loro linguaggio sportivo e culturale, fra i quali figurerà anche il Presidente della Nissa FC Luca Giovannone.

Ma anche altri riconoscimenti per personaggi della stampa e dello spettacolo che gravitano attorno al calcio dilettantistico siciliano. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere un bel momento di sport, ma la cosa che più bella mi preme ricordare è che si tratta di un evento gratuito e aperto a tutti”.

Di seguito tutte le nomination:

CATEGORIA “ECCELLENZA”

MIGLIOR PORTIERE

Mario Cappa (Nebros)

Tomas Colace (Città di Gela)

Ivan Piccioni (Milazzo)

MIGLIOR DIFENSORE

Gabriele Cacciola (Modica Calcio)

Roberto Crivello (Athletic Club Palermo)

Davide Dama (Milazzo)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA

Rosario Licata (Unitas Sciacca)

Luca Palmisano (Modica Calcio)

Marco Scolaro (Milazzo)

MIGLIOR ATTACCANTE

Salvatore Cocimano (Città di Gela)

Flavio Dos Santos (Vittoria)

Giuseppe La Spada (Milazzo)

MIGLIOR ALLENATORE

Angelo Bognanni (Milazzo)

Angelo Galfano (Unitas Sciacca)

Filippo Raciti (Athletic Club Palermo)

MIGLIOR DIRIGENTE

Alessandro Bonaffini (Città di Gela)

Giampiero Clemente (Athletic Club Palermo)

Mauro Versaci (Milazzo)

CATEGORIA “PROMOZIONE”

MIGLIOR PORTIERE

Giuseppe Aglianò (Megara Augusta)

Daniele Cagnina (Bagheria Calcio)

Flavio manna (Kamarat 1972)

MIGLIOR DIFENSORE

Cristian Costa (Bagheria Calcio)

Leonardo Costa (Priolo FC)

Francesco Lopez (Giarre Calcio)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA

Daniele Bozzanga (Giarre Calcio)

Valerio Fatta (Montelepre Calcio)

Pietro Tomaino (Niscemi FC)

MIGLIOR ATTACCANTE

Raimondo Lucera (Bagheria Calcio)

Santo Salerno (Città di Mistretta)

Gioacchino Serio (Kamarat 1972)

MIGLIOR ALLENATORE

Seby Catania (Giarre Calcio)

Fabio Comandatore (Niscemi FC)

Giuseppe Cosimini (Messana 1966)

Angelo Tomasello (Bagheria Calcio)

MIGLIOR DIRIGENTE

Walter Mattina (Messana 1966)

Enzo Piazza (Niscemi FC)

Francesco Tantillo (Bagheria Calcio)

“PRIMA CATEGORIA”

MIGLIOR GIOCATORE

Francesco Di Giorgi (Camporeale Calcio)

Davide Mazzeo (Città di Mascali)

Davide Saggio (Futura Brolo)

Giuseppe Sciliberto (Pro Falcone)

MIGLIOR DIRIGENTE

Antonino Arizzi (Torregrotta 1973)

Dario Denaro (Riviera Nord)

Luigui Vendra (Sommatinese Calcio)

MIGLIOR ALLENATORE

Previsti anche i seguenti premi: PENALTY ORO, STAMPA, PERSONAGGIO TV, FOOTBALL MANAGER E TEAM AWARDS 2024.