Podismo. A San Cataldo va in scena per le strade la sfida – spettacolo della Stramimiani

SAN CATALDO. E’ in programma oggi la Stramimiani, gara podistica tra le più importanti del panorama provinciale e regionale. Si parte alle ore 18:00 con una passeggiata non competitiva di 4 km, aperta a tutti: un’occasione per muoversi insieme e vivere lo spirito della manifestazione in modo semplice e coinvolgente. A seguire, atleti da tutta la Sicilia si sfideranno nel Gran Prix Interprovinciale CL/EN di corsa su strada.

Non mancheranno le gare dedicate ai più piccoli, con bambini e ragazzi nelle categorie Esordienti e Giovanili. Un evento di grande portata destinato a riscuotere il plauso e la partecipazione di tante persone. L’amministrazione comunale ha inteso ringraziare il Comitato di Quartiere Mimiani (San Domenico Savio) e tutto lo staff organizzativo che, con impegno e passione, hanno organizzato questo evento, ormai una tradizione amata da tutta la città.

E dopo le gare, la festa continuerà con musica, esibizioni delle scuole di ballo e tanto divertimento per tutti in una giornata speciale all’insegna dello sport, della comunità e del sorriso.