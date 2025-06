Piromane seriale ha appiccato 12 incendi in poche settimane: denunciata una 60enne

Nel giro di alcune settimane avrebbe appiccato ben 12 incendi a legnaie e capanni della valle Seriana, destando particolare preoccupazione tra la popolazione.

Per questo i carabinieri di Serina hanno identificato e denunciato una donna di 60 anni, provata da una particolare situazione familiare: è accusata di aver appiccato almeno sei incendi a carico di legnaie e depositi di materiale situati in aree periferiche di Serina e altri sei di più lieve entità. Gli episodi si erano verificati nelle ore serali e notturne, sempre con modalità simili: le fiamme venivano appiccate con un innesco rudimentale e fortunatamente non avevano provocato feriti ma danni ingenti alle strutture.

Alla base del gesto, secondo quanto riferito dalla donna, vi sarebbe stato un forte stato di disagio personale. È stata denunciata a piede libero per incendio doloso ed è stata attivata la rete sociosanitaria del territorio per garantirle il necessario supporto psicologico.