Pedopornografia. A Catania arrestato 42enne dalla Polizia Postale; sequestrati oltre 2000 video

Gli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica-Polizia Postale di Catania hanno tratto in arresto un uomo, trovato in possesso di una vasta quantità di materiale pedopornografico.

L’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale e avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, è stata possibile grazie alla collaborazione con la Child Rescue Coalition e all’uso di avanzati strumenti di geolocalizzazione.

Nel corso della perquisizione, disposta dall’Autorità Giudiziaria, sono stati sequestrati oltre 2000 video, per più di 52 ore complessive di contenuti illeciti. L’uomo è stato arrestato in flagranza.