“Patto di Amicizia” tra Lions Club Riesi e il Lions Club Caltanissetta dei Castelli

RIESI. In occasione della 29 Charter del Lions club Caltanissetta dei Castelli celebrata presso la “Masseria Santa Barbara”, il Lions club Riesi con a capo la Presidente Dott.ssa Stefania Ievolella ha confermato il “Patto di Amicizia” con il Lions club di Caltanissetta dei Castelli con a capo il Presidente Ing. Salvatore Notarstefano, in presenza del Governatore del Distretto 108yb Sicilia Dott. Prof. Mario Palmisciano.

Richiamando il protocollo di intesa siglato tra i due Clubs è stato evidenziato lo spirito di fratellanza, espresso nelle Assemblee dei rispettivi Clubs, in nome del comune territorio nisseno che li lega da circa duecento anni anche per la presenza nel territorio di miniere di zolfo, che nel bene e nel male, ne hanno segnato l’economia, la storia e la cultura.

La conferma del “Patto di Amicizia” è servita per assumere l’impegno di mantenere e sviluppare stretti legami tra i due clubs al fine di favorire in ogni campo lo spirito del lionismo mediante scambi di amicizia, cultura e lavoro, promuovendo azioni comuni per sviluppare il turismo minerario , la cultura degli antichi borghi e degli antichi comuni.