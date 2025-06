Nuove minacce alla procuratrice dei minori di Palermo Claudia Caramanna

Ancora minacce alla procuratrice dei minori di Palermo, Claudia Caramanna. All’interno di un fascicolo del tribunale per i minorenni di Palermo è stato trovato un ritaglio di giornale con la foto di Giovanni Falcone, la scritta “Caramanna” e il disegno di una croce grande e tre più piccole. L’incartamento è compreso in un faldone di indagini aperto dal magistrato per far decadere la responsabilità genitoriale a un boss di Cosa nostra. Il fatto è stato reso noto dal dorso del capoluogo siciliano del quotidiano Repubblica. In relazione alle minacce – si ricorda – il prefetto ha già disposto di intensificare la vigilanza attorno al magistrato che già da mesi vive sotto scorta. Lo scrive Repubblica-Palermo.