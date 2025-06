Minaccia suicidio dopo violenze: salvata da carabiniere. Il convivente poi denunciato per maltrattamenti in famiglia

Si stava per lanciare nel vuoto dalla sua abitazione al terzo piano, ma l’intervento di un carabiniere ha scongiurato il peggio. È accaduto a Porto Potenza Picena (Macerata) dove una donna, che secondo i militari era alterata dall’alcol, minacciava di suicidarsi.

I carabinieri della stazione locale guidati dal maresciallo capo Alessio Alberigo, insieme a una pattuglia del Norm di Civitanova Marche, dopo aver instaurato un dialogo, hanno riportato la donna alla calma e l’hanno allontanata dal cornicione. Dalle prime verifiche dei militari, tuttavia, è emerso che lo stato di agitazione della donna era dovuto a percosse e vessazioni del suo convivente durante una lite.

L’uomo è stato poi denunciato per maltrattamenti in famiglia, mentre la donna è stata trasferita al pronto soccorso per le cure mediche e per lei è scattate le procedure previste dal “codice rosso” per la tutela delle vittime di violenza domestica. (ANSA).