Incentivi ed export, Unioncamere Sicilia e le Case del Made in Italy insieme per aiutare le imprese ad accedere ai bandi Mimit

Dall’1 giugno 2023 sono 226.919 le imprese

siciliane che hanno ottenuto agevolazioni partecipando ai bandi del

Ministero delle Imprese e del Made in Italy. E, sul territorio, 33 hanno

contattato le Case del Made in Italy di Palermo e Catania per ricevere

informazioni e assistenza.

Oggi, a Palermo, il presidente di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace, e

il dirigente dell’Ispettorato territoriale Calabria e Sicilia del Mimit,

Giuseppe Antonio Sofia, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che

regola una collaborazione mirata a promuovere e facilitare l’accesso

delle imprese siciliane alle agevolazioni per gli investimenti, ai

fondi messi a disposizione dal “Pnrr”, nonché agli strumenti di

valorizzazione e tutela del Made in Italy per lo sviluppo di accordi

commerciali con l’estero.

L’intesa prevede anche la promozione delle filiere produttive, la

realizzazione di programmi di formazione, azioni per accrescere

l’attrattività dei territori e persino la raccolta di esigenze e

suggerimenti normativi da parte degli imprenditori.

“Le due Case del Made in Italy siciliane – ha dichiarato Giuseppe

Antonio Sofia – hanno finora partecipato a 15 eventi organizzati da enti

e associazioni, ne ha organizzato 4 e ha realizzato 32 iniziative di

promozione e diffusione delle opportunità offerte dal Mimit. Adesso,

attraverso Unioncamere Sicilia e la rete delle Camere di commercio

dell’Isola, che sono il braccio operativo del ministero, saranno messe

in pratica ulteriori attività diffuse sull’intero territorio regionale

per intensificare l’informazione, la promozione e l’assistenza alle

imprese”.

“Porremo una particolare attenzione – ha aggiunto Giuseppe Pace – verso

la consulenza agli imprenditori in materia di innovazione,

digitalizzazione, Ricerca & Sviluppo, internazionalizzazione, fondi Ue:

tutte materie nelle quali il sistema camerale dispone di specifici

servizi e strumenti. Avremo, inoltre, cura di organizzare eventi,

workshop e seminari e inseriremo nelle nostre comunicazioni le

informazioni relative ai bandi del Mimit”.