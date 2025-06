Vegetazione in fumo nel Palermitano: ieri i vigili del fuoco e i forestali sono stati impegnati per spegnere roghi nel territorio di Partinico, nei pressi del lago Poma, in contrada Cicala e in un tratto dell’autostrada A29. Con l’aumento delle temperature la protezione civile ha diramato un’allerta incendi in Sicilia. (ANSA).