Il presidente dell’Atletico Nissa Salvatore Messina ha smentito voci di presunti interessamenti per ottenere titoli di categorie superiori

Il presidente Salvatore Messina ha smentito categoricamente qualsiasi voce circolante in merito a presunti interessamenti per acquisizioni o fusioni finalizzate a ottenere titoli di Categorie Superiori.

“La nostra società, l’Atletico Nissa – si legge in una nota diffusa dalla società – conferma con orgoglio la propria presenza in Seconda Categoria, conquistata sul campo e con il sudore dei nostri ragazzi. Ed è da lì che continueremo a costruire, passo dopo passo, anche per i titoli futuri.

Abbiamo un progetto chiaro e ben definito. No, non è quello di vincere il campionato (o forse sì… ma non possiamo svelare tutto adesso). Quello che è certo è che a breve ci saranno tante novità sul nostro percorso”.