Galvagno, M5S: “Magistratura accerti celermente i fatti”

“Apprendiamo dalla stampa dell’indagine che coinvolge il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Le tante inchieste, soprattutto quelle riguardanti il mondo della sanita’, che negli ultimi mesi hanno coinvolto diversi amministratori pubblici, ci consegnano un quadro che nuoce gravemente al senso di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Per tale motivo ci auguriamo che le indagini in corso possano fare chiarezza sulla vicenda con la massima celerita’ al fine di spazzare via qualsiasi ombra dall’importante istituzione che Gaetano Galvagno rappresenta”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.