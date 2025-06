Finale nazionale play off Eccellenza. Al “Presti” il Gela vuole la “remuntada” e sfida il Canosa per un posto in serie D

Nella finale nazionale di ritorno dei play off di Eccellenza il Gela di Maurizio Bonaccorso sfida al Vincenzo Presti il Canosa Calcio. Si parte dal 2-0 con il quale i pugliesi hanno battuto nel match di andata il Gela che, dunque, in questo match di ritorno in programma alle 16,30 punta alla remuntada, ad una rimonta che le consenta di annullare il doppio svantaggio dell’andata e filare dritta verso la serie D dove raggiungerebbe Nissa e Sancataldese.

Dunque, posta in palio altissima oggi al Presti con un match che vale una stagione. Il Gela, dopo la disfatta in terra pugliese, ha la possibilità di sfidare nuovamente la giovane formazione di mister Lanotte ma stavolta con il beneficio del fattore campo. Saranno oltre 2000 i tifosi presenti al “Vincenzo Presti” per supportare Privitera e compagni per un match che vale una stagione. Calcio di inizio alle 16:30 per un match che, dopo 6 anni potrebbe riportare il Gela in D.

Antonio Emma, direttore dell’area tecnica del Gela, presentando il match ha ribadito: “Sarà una sfida difficile per il Gela, ma c’è fiducia e sono certo che la squadra, con il sostegno dei tifosi, saprà centrare l’impresa ribaltando il risultato dell’andata; penso che il clima sia quello giusto per centrare l’impresa”. risultato. Ci si aspetta tanto dai ragazzi e sono convinto che il gruppo riuscirà a fare il proprio dovere”. (Foto Il Gazzettino di Gela)