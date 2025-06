Delirio Gela: al “Presti centra la rimonta con il Canosa 3-0 e conquista la serie D; la decidono Savasta con 2 gol e Agudiak

Una sfida bellissima, indimenticabile, di quelle che sono destinate a restare per sempre nel cuore dei tifosi. E’ stato tutto questo Gela – Canosa, match di ritorno dello spareggio nazionale per l’accesso alla serie D. Match che il Gela s’è aggiudicato battendo la squadra pugliese per 3-0.

Solitamente, i canoni del calcio prevedono che, avendo perso 2-0 all’andata, il Gela avrebbe dovuto segnare almeno un gol nella prima mezzora di gioco per mantenere accesa, come si dice in gergo, la fiammella della speranza. E invece, non solo il Gela non ha segnato nella prima mezzora, ma nemmeno nella seconda mezzora!

Più precisamente il Gela ha calato il tris in rimonta che è valso la promozione in serie D nell’ultimo quarto d’ora di partita. Sono stati i suoi due bomber per eccellenza a segnare. Prima Savasta alla mezzora della ripresa, poi il toro Agudiak e infine, al 45’ del secondo tempo, ancora Savasta. Una partita che ha mandato in delirio i tantissimi spettatori accorsi oggi al Presti per incitare e sostenere il Gela in un’impresa che, oggettivamente, anche alla luce di quanto visto e registrato all’andata, sembrava pendere più dalla parte dei pugliesi che da quella dei gelesi.

E invece la squadra di casa, sospinta da un pubblico commovente, è riuscita nell’impresa di ribaltare il 2-0 dell’andata con un 3-0 che ha significato promozione in serie D. Per il Gela si tratta di un gradito ritorno considerato che la compagine gelese aveva militato l’ultima volta in D nel 2019.

In D, per altro, il Gela troverà altre due nissene parecchio agguerrite come Nissa e Sancataldese in un campionato di D che la prossima stagione promette sei derby di campionato, oltre a quelli di Coppa Italia che potrebbero essere sorteggiati. Insomma una grande festa e un gran trionfo per il calcio gelese ma anche per quello provinciale e siciliano.

Gela torna nel grande calcio e lo fa con un’impresa memorabile che certamente le fa onore e che ne qualifica il ruolo di Città di Calcio al massimo livello con Caltanissetta e San Cataldo. (Foto Gela Calcio)