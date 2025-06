Costituita l’Associazione “Nissa Club Maestro Raffaele Ammendola”: nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra tifosi e squadra

CALTANISSETTA. E’ stata costituita l’Associazione di Tifosi “Nissa Club Maestro Raffaele Ammendola”. L’associazione è dedicata ad una delle figure più amate nella storia della squadra biancoscudata. “Questo è un momento storico importante per la nostra comunità di tifosi – si legge in una nota – che finalmente avrà una voce ufficiale ed organizzata per rappresentare i propri interessi e passioni”.

L’Associazione di Tifosi della SSD Nissa F.C. nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra i tifosi e la squadra, promuovere la passione e l’entusiasmo per il calcio, sostenere la squadra in tutte le competizioni a prescindere dal settore occupato al Marco Tomaselli.

Obiettivi tutti rilevanti così come quello di creare un canale di comunicazione diretto tra i tifosi moderati e la società. Tra gli obiettivi specifici, invece c’è quello di seguire insieme, ove non fosse possibile farlo di persona, le partite esterne della squadra Biancoscudata, organizzare eventi e iniziative per i tifosi, creare un gruppo di lavoro per il sostegno alla squadra, sviluppare una strategia di comunicazione efficace, collaborare con la società per migliorare l’esperienza dei tifosi allo stadio, sviluppare iniziative sociali e di beneficenza.

Per aderire, se si è interessanti a diventare membro dell’Associazione di Tifosi Nissa Club Maestro Raffaele Ammendola Nissa, è possibile contattare via email tramite l’indirizzo nissaclub2025@libero.it.

Le richieste di adesione, devono pervenire SOLO ED ESCLUSIVAMENTE tramite email allegando alla medesima fotocopia del documento di identità valido e recapito telefonico. Sarete successivamente contattati per gli ulteriori passi da seguire per formalizzare l’iscrizione per dare vita ad una comunità di tifosi ancora più forte e unita.