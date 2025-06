Carceri, disordini a Trapani. Uilpa: “Bisogna ripristinare la sicurezza negli Istituti; basta passerelle”

“Dopo i disordini di ieri a Spoleto, Terni, Como e Aosta, oggi è la volta della casa circondariale di Trapani, dove da stamattina si registrano fortissime tensioni con una ventina di detenuti che avrebbero letteralmente sradicato alcuni cancelli e si sarebbero poi asserragliati, si teme, anche con armi rudimentali. La Polizia penitenziaria con enormi difficoltà sta cercando di contenere i tumulti in attesa di rinforzi che starebbero accorrendo da altre carceri della Sicilia. Alcuni agenti, peraltro, sarebbero stati aggrediti e sarebbero dovuti ricorrere alle cure ospedaliere”.

Lo dice Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria, sottolineando che “come avevamo detto da ultimo ieri sera, la situazione penitenziaria è ormai insostenibile e le continue tensioni non fanno altro che aggravare il clima già incandescente, non solo in senso atmosferico”. “E’ di ogni evidenza che così non si potrà reggere ancora per molto e sempre che questo sia reggere – aggiunge il sindacalista -.

Servono provvedimenti urgenti e tangibili per mettere in regola carceri illegali, per detenuti e per operatori, ripristinando condizioni minime di sicurezza e vivibilità. Basta passerelle e dichiarazioni di intenti utili solo a essere smentite, servono i fatti”. (Adnkronos)