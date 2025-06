Calcio giovanile. La New Team Caltanissetta vince il Torneo di Crotone

Un fine settimana da incorniciare per la New Team Caltanissetta: la categoria Pulcini (anno 2015) conquista il primo posto in classifica a Crotone in un torneo internazionale di calcio giovanile tra i più rinomati del panorama calcistico regionale e nazionale.

Sul campo si sono viste giocate spettacolari, sorrisi sinceri e tanta, tantissima felicità! Emozioni vere, di quelle che solo il calcio dei più piccoli sa regalare. Guidati magistralmente da mister Filippo Costa e accompagnati da Salvatore Cataldi, i piccoli campioni in erba nisseni hanno dimostrato grinta, tecnica e spirito di squadra.

La società del New Team ha inteso ringraziare il suo sponsor Fallea Ricambi, che ha sostenuto l’iniziativa e tutti i genitori che hanno reso possibile questa meravigliosa avventura.

Questa stagione 2025-2026 si è aperta tra i paesaggi della Sila, in Calabria, e si concluderà in bellezza con la partecipazione alla Etna Cup, il 5 e 6 luglio. Il tutto nel contesto del gran finale di una stagione semplicemente strepitosa.