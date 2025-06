Approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana mozione sulla situazione di Gaza e la questione israelo palestinese

L’assemblea regionale siciliana ha approvato oggi una mozione all’unanimità sulla situazione di Gaza è sul conflitto israelo palestinese. Commentando il voto, il presidente dei deputati di Forza Italia Stefano Pellegrino ha dichiarato che

“Il testo approvato oggi in Assemblea rappresenta un punto di incontro equilibrato tra le tante sensibilità e posizioni politiche legate alla questione israelo-palestinese.

Rappresenta soprattutto una chiara presa di posizione rispetto al tema che credo sia prioritario per tutti e cioè quello della cessazione delle ostilità, della ripresa della diplomazia internazionale per la pace e soprattutto l’assistenza ad una popolazione stremata e vittima di un conflitto violentissimo.

Anche per questo crediamo, nel solco della tradizione di solidarietà e accoglienza del Popolo siciliano, che sia importante dare la disponibilità delle strutture regionali ad accogliere quanti virgola soprattutto fra i più piccoli e inermi, necessitano di adeguata assistenza sanitaria.

Non è ovviamente secondario il tema centrale della questione, che è quello della soluzione dei due stati per due popoli, che possano vivere in sicurezza all’interno di confini certi e riconosciuti. La soluzione per cui lavora il governo nazionale, sotto la guida diplomatica del Ministro Tajani.”

La mozione approvata impegna il Presidente della Regione

• A sostenere ogni iniziativa istituzionale orientata a lavorare in tutte le sedi affinché si concretizzi l’obbiettivo della soluzione di 2 popoli, 2 Stati, con i 2 paesi, Israele e Palestina, che possano vivere fianco a fianco in pace con confini sicuri e riconosciuti;

– Porre in essere azioni per consentire l’arrivo immediato degli aiuti umanitari alla popolazione stremata della striscia di Gaza ;

– ⁠A sostenere un NO DECISO alla “guerra a PEZZI” e promuovere ogni azione utile per la ripresa dell’attività diplomatica finalizzata alla pace;

– ⁠A Promuovere, nel solo della cultura della solidarietà ed integrazione del popolo siciliano, iniziative per l’accoglienza negli ospedali Siciliani dei cittadini gravemente feriti, in particolare dei bambini.