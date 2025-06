Al Comitato Regionale Sicilia della FIGC passerella di tecnici e campioni alla 3^ edizione della Festa del Calcio Siciliano

Una festa per celebrare il calcio siciliano. Un pomeriggio per chiudere in bellezza una stagione di grandi traguardi. È stata questo e non solo la 3° edizione della Festa del calcio siciliano, andata in scena nella Sala Rossa della sede del Comitato Regionale Sicilia della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti. L’evento entrato ormai di diritto nell’agenda sportiva del CR Sicilia, presieduto da Sandro Morgana, ha visto la presenza i molti dirigenti delle squadre vincitrici dei propri gironi e ad impreziosire la serata la presenza del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. A condurre l’evento i giornalisti Nadia La Malfa e Roberto Gueli.

La kermesse è stata preceduta dall’interessante quanto importante evento formativo dal titolo “La sostenibilità nelle organizzazioni sportive dilettantistiche”: ad aprire la sessione dei lavori i saluti del presidente del Cr Sandro Morgana e del presidente del Coni Sicilia Enzo Falzone. Nel corso della mattina gli interventi dei relatori: molti gli spunti interessanti emersi durante il dibattito. Il convegno è stato concluso dalla prof.ssa Laura Santoro, ordinario di Diritto privato e Diritto sportivo presso l’Università degli Studi di Palermo.

La Festa del calcio siciliano ha regalato grandi emozioni: protagoniste le squadre vincitrici dei campionati dall’Eccellenza alla Seconda categoria, fino a quelli giovanili, al calcio a 5, al calcio femminile e agli eSport nella stagione 2024-25 che nell’occasione sono state premiate con la consegna della meritata coppa.

Nel pomeriggio di spettacolo e intrattenimento, che ha visto anche l’esibizione del musicista Corrado Sillitti, sono stati assegnati anche i premi speciali: il Premio “Filippo Lentini” come miglior calciatore a Salvatore Cocimano del Città di Gela; il Premio “Bino Abisso” come miglior allenatore a Angelo Bognanni del Milazzo; il Premio “Angelo Amendolia”, come miglior arbitro a Ruggero Alessi di Palermo; il Premio “Gianfranco Provenzano” alla carriera a Maurizio Rizza e il Premio “Franco Zuccalà”, alla stampa sportiva a Gaetano Rizzo.

Inoltre, molto toccante la menzione all’arbitro Diego Alfonzetti, dopo la vile aggressione subita in questa stagione. Tra gli altri riconoscimenti quello alla Rappresentativa siciliana di Calcio a 5 Juniores campione d’Italia al Torneo delle Regioni in Emilia Romagna e quello all’Associazione culturale “La casa di Lucia” di Bompietro, con il premio di solidarietà che ha rappresentato una delle iniziative promosse dal CR Sicilia in occasione del Torneo delle Regioni, denominata “Gol per la Beneficenza”: sono stati donati 5 euro per ogni gol segnato durante il Torneo per un totale di € 2.665.

“Questa terza edizione della Festa del calcio siciliano è stata il coronamento di una stagione straordinaria nella quale sono stati ottenuti grandi risultati di partecipazione e di interesse tecnico sportivo dei nostri campionati, ma soprattutto caratterizzata dall’organizzazione del Torneo delle Regioni, un successo testimoniato da tutti i massimi vertici della federazione, a cominciare dai presidenti Gabriele Gravina e Giancarlo Abete, che hanno espresso apprezzamento per quanto di ottimo fatto in Sicilia.

Abbiamo ripercorso una stagione importante caratterizzata da grandi numeri; abbiamo dato voce ai protagonisti in campo: dirigenti, giocatori, arbitri con premi speciali – ha tenuto a sottolineare il presidente del CR Sicilia Sandro Morgana -. Un evento che continua ad emozionarmi dopo essere giunto alla terza edizione che ha visto ancora una volta la partecipazione di un numeroso pubblico in sala. Un grazie va certamente a Nadia La Malfa e Roberto Gueli per la splendida conduzione della serata e a tutti i miei collaboratori per la passione che hanno messo per la riuscita dell’evento”.