Ai campionati italiani Master di Atletica Leggera a Misano Adriatico, brilla la stella della Track Club Master Caltanissetta

Si sono svolti nel week-end scorso a Misano Adriatico i Campionati Italiani Master di Atletica Leggera, che ha visto in gara oltre 1.500 atleti provenienti da tutta la penisola.

Il Track Club Master di Caltanissetta ha partecipato con due velocisti di spicco nel panorama nazionale che hanno ottenuto risultati lusinghieri.

Gaetano Mugavero nella ctg. M/60 si è classificato 7° nei 100 m. con il tempo di 13″,05 a soli 6 centesimi dal Primato Regionale e con 30 partecipanti al via. Nei 200 m. è stato invece 5° con il suo personal best di 26″,33 in una gara tiratissima che l’ho ha visto passare negli ultimi 10 metri dal 7°posto al 5°.

L’altro atleta è stato Marcello Li Volsi M/55 che ha corso i 100 m. in 13″,15 classificandosi al 9° posto, in una gara anche questa affollatissima, ed i 200 m. in 27,08 agguantando l’11° posto in classifica generale. Entrambi saranno presenti tra una settimana a Catania per i Campionati Regionali , dove sperano di salire sul gradino più alto del podio.