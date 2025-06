A Roma 81enne imbocca in auto la scalinata di piazza di Spagna: denunciato ma illeso

Ha perso la rotta e con l’auto e’ finito sulle scalinate monumentali di Trinita’ dei Monti a piazza di Spagna. Protagonista della disavventura romana e’ un 81enne, che era alla guida di una Mercedes Classe A ed e’ finito fuori strada per motivi in corso di accertamento.

Sul posto, intorno alle 4:30 del mattino, sono intervenuti i vigili del fuoco con una gru e con tavole di legno per rimuovere la vettura in sicurezza e non causare ulteriori danni ai gradini della scalinata. Le operazioni sono andate avanti fino all’alba.

L’anziano, non ha riportato traumi o contusioni. Sul posto anche la polizia locale di Roma che ha effettuato le verifiche del caso e ha denunciato l’uomo. Sottoposto ai test per la rilevazione di alcol l’81enne e’ risultato negativo. (Agenzia Nova)