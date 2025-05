Sinner, Paolini e le stelle azzurre: il Foro celebra i trionfi in Coppa Davis e Bjk Cup

(Adnkronos) – La sfilata dei campioni. Il Centrale del Foro Italico, che il 7 maggio vedrà l'inizio degli Internazionali d'Italia 2025, si colora d'azzurro per celebrare le stelle del tennis italiano, che hanno scritto un 2024 da sogno. L'Italia al maschile, trascinata da Jannik Sinner, ha conquistato, per il secondo anno consecutivo, la terza Coppa Davis della sua storia, mentre quella femminile ha vinto la Billie Jean King Cup. Applauditi da una folla composta da atleti della Federazione, appassionati e anche tanti bambini, sulla terra rossa del Centrale hanno sfilato prima i membri dello staff, dagli allenatori fino ai fisioterapisti e i mental coach, poi i tennisti che si sono resi protagonisti di un'impresa storica. Flavio Cobolli rischia di inciampare appena entrato in campo, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti incendiano gli spalti. Jasmine Paolini e Sara Errani salutano il pubblico con un po' di emozione, ma l'applauso più grande se lo prende inevitabilmente lui, Jannik Sinner, che si va a disporre in seconda fila, tra Arnaldi e Musetti, quasi a volersi nascondere dai riflettori. "Abbiamo vissuto emozioni profonde, ma l'orgoglio più grande è vedere una squadra unita che si aiuta a vicenda, porgendo una mano anche a chi è rimasto indietro", ha detto la capitana delle azzurre Tathiana Garbin con un filo di voce. "Stavolta essere qui ha un sapore diverso, più bello, perché siamo riusciti a conquistare due titoli mondiali", le ha fatto eco il capitano al maschile Filippo Volandri, "eravamo veramente vicini a Malaga e aver condiviso queste gioie le rende ancora più speciali". L'emozione del trionfo in Billie Jean King Cup è ancora viva negli occhi di Jasmine Paolini: "Noi siamo un vero gruppo, sia con i ragazzi che con tutto lo staff. Penso si percepisca questa unione, siamo carichissimi per il Foro e siamo sicuri che anche il pubblico ci supporterà in tutto il torneo". "Sono felice e un po' teso", ha ammesso Matteo Berrettini, prima di ringraziare i suoi tifosi e concludere con un semplice, ma eloquente, "forza Italia". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)