San Cataldo. Applausi a scena aperta per la commedia “Io e di mia Sorella” alla Cesare Battisti

SAN CATALDO. Ha riscosso un successo rilevante la rappresentazione della Commedia brillante in tre atti “Io e di mia Sorella ” messa in scena dalla Compagnia Teatrale “Sipario Blu’ con regia di Silvio Alaimo. Successo di pubblico in ambedue le serate con la sala Teatro della Società Cesare Battisti di San Cataldo stracolma di pubblico.

Gli attori hanno recitato benissimo riscuotendo tanti applausi durante tutto l’arco della commedia. Con una scenografia curata nei minimi particolari gli interpreti hanno sfoderato una ottima prestazione che ha divertito il pubblico presente. Questi gli attori interpreti: Don Pasquale Davide Cala’; Concetta Moglie di Pasquale Lina Viviano; Santina Sorella di Pasquale Angela Scalzo; Signorina Maria Ostetrica Maria Teresa Maira; Medico Condotto Silvio Alaimo; Arciprete Don Vincenzo Enzo Falzone; Salvatore Pretendente cieco Antonio Anzalone; Caterina Cameriera Carmela Lipani; Peppino Factotum Angelo Ilardo; Dorotea Dana di Compagnia Rita Blandina; Regia di Silvio Alaimo; Aiuto Regia Angelo Ilardo; Costumi e trucco Silvio Alaimo; Luci, Audio, Scenografia a cura del Gruppo.

Prossima appuntamento Sabato 24 Maggio sarà il turno della Compagnia Teatrale “Si fa per ridere” che metterà in scena la commedia Abonarmuzza di me Mugghieri regia di Demis Alu’.