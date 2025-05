Personale scolastico aggredito a Palermo, Cangialosi: “Saltati i cardini della convivenza civile. Occorre intervento urgente”

“Non è più tempo dell’indignazione e della solidarietà

postuma. L’episodio accaduto qualche giorno fa in una scuola di Palermo,

in cui il personale scolastico è stato aggredito fisicamente da un

genitore di un bambino, è l’ennesima dimostrazione che sono saltati i

cardini della convivenza civile”. Lo dichiara Dario Cangialosi,

responsabile del dipartimento nazionale Istruzione della Democrazia

Cristiana.

“Questi episodi – continua Cangialosi -, simili a quelli che si compiono

ormai giornalmente ai danni degli operatori sanitari in tutti gli

ospedali, non possono essere più tollerati. La violenza contro chi si

prende cura, è la spia rossa di una comunità che è in piena crisi

valoriale e culturale. È senz’altro positivo l’intervento del Governo

nazionale del marzo dello scorso anno che, con la legge 25, modificava

il codice penale e inaspriva le pene di chi compie atti di violenza

contro il personale scolastico, ma evidentemente come dimostrano i dati

dell’osservatorio nazionale presso il Ministero dell’Istruzione e del

Merito, in costante aumento, questo non basta”.

“Intervenire prima a difesa delle scuole e a tutela degli insegnanti e

del personale non docente è urgente. Le scuole scuole sono luoghi

strategici e vanno presidiati anche con il personale della polizia

municipale, come già avviene durante i seggi elettorali”, conclude Dario

Cangialosi.