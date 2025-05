Concerto primo maggio, apre Gassmann con Bella ciao: scaletta e programma a Roma

(Adnkronos) – Si accendono i riflettori sul Concertone del primo Maggio a Roma, quest'anno l'evento torna in piazza San Giovanni in Laterano completamente restaurata. Ad aprire la grande festa musicale dedicata ai lavoratori sarà Leo Gassmann alle 15.17 che canta 'Bella ciao' mentre la chiusura sarà affidata a Gabry Ponte intorno alle 23:54. "Ottant'anni fa uomini e donne coraggiose ci hanno permesso di vivere in un'Italia libera e democratica, erano ragazzi e ragazze come noi. Non dimentichiamo", il messaggio di Gassmann. Dopo il primo artista, la scaletta (salvo variazioni di orario) in ordine di uscita: Orchestraccia e Mundial (15.23); Il Mago del gelato (15.32); Giglio (15.44); Mimi (15.49); Anna and Vulkan (15:54); Anna Carol (16.02); Bambole di Pezza (16.13); Senhit (16.21); Andrea Cerrato (16.29); Pierdavide Carone (16.40); Ele A (16.46); Tredici Pietro (16.54); Centomilacarie (17.02); Giulia Mei (17.10); Anna Castiglia (17.19); Mondo Marcio (17.27); Dente (17.39); Federica Abbate (17.46); Patagarri (17.50); Legno e Gio Evan (17.58); Eugenio in via di Gioia (18.09); Giorgio Poi (18.18); Gaia (18.26) che canta ‘Chiamo io chiami tu’, ‘Fumo blu’ e ‘Addicted’; Shablo (18.35) che canta ‘La miaparola’, ‘Spirito libero’ (con Giorgia) e ‘Gelido’ con Joshua e Tormento e I Benvegnu (18.44) che cantano con Brunori e Ermal Meta ‘Oceano’ e ‘Il mare verticale’. Dopo la pausa tg si riprende alle 20.02 con Noemi, Ermal Meta e Big Mama che cantano con La Municipal ‘Albachiara’, ‘Diavolo in me’, ‘One’, ‘I kissed a girl’ e ‘Human’. E ancora: Carl Brave (20.17) che canta ‘Morto a galla’, ‘Flash’, ‘Perfect’ con Sarah Toscano e ‘Makumba’ con Noemi; Alfa (20.37) che canta ‘Bellissima’, ‘Vai!’ e ‘Il filo rosso’; Arisa (20.45) che canta ‘Democrazia’ e ‘Canta ancora’; Gazzelle (20.55) che canta ‘Non sei tu’, ‘Tutto qui’, ‘Destri’ e ‘Idem’; Lucio Corsi (21.11) che canta ‘Freccia bianca’, ‘Volevo essere un duro’ e ‘Francis Delacroix’; Elodie (21.24) che canta ‘Black Nirvana’, ‘La coda del diavolo’, ‘Mi ami mi odi’ e ‘Bagno a mezzanotte’.

Si prosegue con: Brunori Sas ( 21.36) che canta ‘La ghigliottina’, ‘Al di là dell'amore’ e ‘La verità’; Giorgia (21.56) che canta ‘Il mio giorno migliore’, ‘Oronero’, ‘Gocce di memoria’, ‘Tu mi porti su’, ‘Niente di male’ e ‘La cura per me’; Ghali (22.09) che canta ‘Habibi’, ‘Casa mia’ e ‘Paprika’; Fulminacci (22.21) che canta ‘Tattica’, ‘Casomai’ e ‘Santa Marinella’; Achille Lauro (22.37) che canta ‘Incoscienti giovani’, ‘Amor’ e ‘Amore disperato’; Joan Thiele (22.49) che canta ‘Veleno’ e ‘Eco’; Franco126 (23.03) che canta ‘Brioschi’, ‘Ieri l'altro’ e ‘Nottetempo’; Serena Brancale (23.14) che canta ‘La zia’, ‘Stu caffè’ e ‘Anema e core’; Luché (22.22) che canta ‘Autostima’, ‘La notte di San Lorenzo’ e ‘Non abbiamo età’; Rocco Hunt (23.33) che canta ‘Ragazzo di giù’, ‘Mille vote ancora’, ‘Cosa ti amo a fare’ e ‘Nu juorno buono’; The Kolors (23.41) che cantano ‘Tu con chi fai l'amore’, ‘Un ragazzo una ragazza’ e ‘Italodisco’. A chiudere la maratona musicale Gabry Ponte (23.54) che canta ‘Tutta l'Italia’, ‘Blu’ e ‘Thunder’. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)