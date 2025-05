Caltanissetta. Due alunne dell’IISS ‘Luigi Russo’ brillano al concorso ‘Dis-moi dix mots’

CALTANISSETTA. L’Alliance française di Caltanissetta ha recentemente indetto il concorso “Dis-moi dix mots”, un’opportunità per gli studenti di francese di esprimere la loro creatività e le loro competenze linguistiche. Due alunne dell’IISS “L. Russo” di Caltanissetta, diretto dalla prof.ssa Maria Rita Basta, Matilde Caramia e Sharon Infantino, entrambe dell’indirizzo Linguistico 4AL, hanno partecipato al concorso sotto la guida delle docenti curricolari di Francese Maria Vassallo e Calogera Anna Dibenedetto.

La partecipazione delle due studentesse è stata un successo, e Sharon Infantino ha riportato il terzo posto con la sua poesia “La nature qui vit en nous”. La giuria ha apprezzato la creatività e la sensibilità della poesia, che ha saputo catturare l’essenza della natura e della sua importanza nella nostra vita.

Le due alunne hanno dimostrato di avere una grande passione per la lingua francese e una creatività che le distingue. La loro partecipazione al concorso è stata un’esperienza positiva e stimolante, e speriamo che possa essere un incentivo per altre attività culturali e linguistiche in futuro.