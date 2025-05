Caltanissetta. Consegnate a 15 studenti dell’IISS “Russo” certificazioni Delf B1 di Francese

CALTANISSETTA. Si è svolta la cerimonia di consegna delle certificazioni DELF B1 di francese dell’ I.I.S.S “L. Russo” di Caltanissetta diretto dalla Prof.ssa Maria Rita Basta.

Quindici studenti della scuola hanno superato con successo l’esame, dimostrando la loro competenza nella lingua francese e la loro dedizione allo studio.

La cerimonia è stata diretta dalla referente del Delf Prof.ssa Maria Vassallo, nonché docente di francese presso la scuola, che ha elogiato gli studenti per il loro impegno e la loro passione per la lingua. “Siamo orgogliosi dei nostri studenti che hanno lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo”, ha dichiarato la referente. “Il DELF B1 è un importante riconoscimento delle loro competenze linguistiche e rappresenta un passo importante verso la loro crescita personale e professionale”.

Nell’Aula Magna dell’ Istituto erano presenti alla cerimonia anche i genitori degli alunni,orgogliosi anche loro del traguardo raggiunto.

I quindici studenti hanno dimostrato di essere in grado di comunicare efficacemente in francese, di comprendere testi complessi e di esprimere le loro idee con chiarezza. La certificazione DELF B1 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta un importante vantaggio per gli studenti che desiderano studiare o lavorare all’estero.

Gli studenti hanno raggiunto questo importante traguardo grazie al Progetto PNRR STEM + Uguaglianza di genere e internazionalità e si sono preparati sotto la guida delle docenti Randazzo Chantal e Giàmmorcaro Liliane, che hanno offerto loro un supporto prezioso e una preparazione di alta qualità.

Gli studenti hanno espresso la loro gratitudine alle docenti e alla scuola per il supporto ricevuto durante il percorso di studio. “Siamo felici di aver raggiunto questo obiettivo e siamo grati alle nostre insegnanti per la loro guida e il loro sostegno”, hanno dichiarato.

La cerimonia di consegna delle certificazioni DELF B1 è stata un momento importante per la scuola e gli studenti, che hanno celebrato il loro successo e hanno guardato al futuro con entusiasmo e speranza. ‎