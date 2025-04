San Cataldo. Randagismo, il sindaco Comparato: “Solo con l’impegno collettivo si può davvero affrontare e arginare tale fenomeno”

Il sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, interviene in merito al tema del randagismo.

“Il fenomeno del randagismo è un problema complesso che coinvolge aspetti sociali, sanitari e ambientali. Le preoccupazioni palesate dal consigliere comunale di Caltanissetta Armando Turturici sono tangibili e condivise. In particolare, il Consigliere Turturici chiedeva di aumentare il numero di giornate dedicate alle sterilizzazioni, estendendo l’attività a tutti i giorni feriali, implementando piani straordinari di sterilizzazione, coinvolgendo attivamente le associazioni di volontariato e la cittadinanza, al fine di ridurre rapidamente il numero di animali randagi sul territorio; Chiedeva altresì di organizzare giornate di sanatoria per la microchippatura dei cani padronali, incentivando i proprietari a regolarizzare la posizione dei propri animali e prevenendo così ulteriori abbandoni. In tal senso, infatti, questo fenomeno rischia di acuirsi coinvolgendo anche i territori limitrofi, come San Cataldo. E’ indispensabile da parte delle ASP: • contrastare il fenomeno del randagismo attraverso la sterilizzazione su tutto il territorio provinciale senza soste ne interruzioni di sorta per evitare cucciolate indesiderate che spesso finiscono per strada; • creare iniziative volte alla sterilizzazione a tappeto, al fine di ridurre rapidamente il numero di animali randagi sul territorio (a tal proposito in occasione della seconda edizione di quattro zampe in palestra, era stata richiesta la presenza di un veterinario dell’ASP per istituire una giornata sia per le sterilizzazioni che per le microcippature, senza risultato); • Adottare invece di comprare, dando una casa a un animale che ne ha bisogno; • Educare e sensibilizzare, soprattutto le nuove generazioni, sul rispetto per gli animali. Solo con l’impegno collettivo si può davvero affrontare ed arginare tale fenomeno.”