Referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le disposizioni per la comunicazione politica attraverso i mezzi di informazione

In relazione alle consultazioni elettorali in epigrafe, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 80 dello scorso 5 aprile, è stato pubblicato, la delibera del 2 aprile 2025 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “Disposizione di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025.

Inoltre, sul sito web dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, è stata, altresì pubblicata, la delibera n. 10/25/CONS, con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le medesime consultazioni referendarie.