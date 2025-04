Province. Centrodestra diviso nel voto in Sicilia, Cuffaro(DC): “Impegni non rispettati”

Centrodestra siciliano diviso in almeno quattro delle sei province siciliane che il 27 aprile eleggeranno i presidenti e i consigli dei sei Liberi consorzi comunali. Il termine per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni di secondo grado, che coinvolgeranno soltanto sindaci e consiglieri comunali, sono scaduti ieri e il quadro nel centrodestra è frammentario con partiti della coalizione che si trovano su fronti opposti ad Agrigento, Ragusa, Caltanissetta e Siracusa. Coalizione compatta, invece, a Trapani ed Enna. Il 27 aprile andranno al voto anche le tre Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina ma soltanto per eleggere i rispettivi consigli, dal momento che la guida resta in mano ai sindaci metropolitani (Roberto Lagalla, Enrico Trantino e Federico Basile). Le divisioni interne al centrodestra vengono ufficializzate anche con una nota del leader nazionale della Dc Totò Cuffaro che si concentra sul caso Ragusa: “Nel tavolo regionale della coalizione del centrodestra la Dc ha rinunciato a scegliere il presidente nelle altre province pur di avere la possibilità di designare quello di Ragusa – dicono Cuffaro e il segretario regionale dei democristiani Stefano Cirillo -. Abbiamo purtroppo dovuto prendere atto che non c’è stata da parte dei partiti della coalizione la stessa nostra voglia di rispettare tali impegni”. Il riferimento è alle candidature alla presidenza del Libero consorzio ibleo nate nello stesso alveo del centrodestra: quella di Maria Rita Schembari, sindaca di Comiso proposta da Fratelli d’Italia e sostenuta da FI, Grande Sicilia e Lega, e quella di Gianfranco Fidone, primo cittadino di Acate, proposta dal deputato regionale Dc Ignazio Abbate e supportata anche da Noi Moderati. “A Ragusa la Democrazia cristiana ha la sua lista che, siamo certi, sarà la più votata – dicono ancora Cuffaro e Cirillo -. Fidone è l’unico candidato presidente della Democrazia cristiana in tutte le province della Sicilia. La Dc siciliana e nazionale gli sarà accanto e faremo tutto il possibile perché possa raggiungere il risultato sperato. A lui, alla segreteria provinciale e al nostro deputato Ignazio Abbate – concludono – va la nostra totale fiducia, il nostro sostegno e impegno”.