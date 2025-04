Caltanissetta. Immobili via Redentore, Cocina: “Porteremo all’attenzione del governo regionale le necessità per superare questa emergenza”

Il dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile, questa sera, in visita al Comune di Caltanissetta, è intervenuto, insieme all’assessore Oscar Aiello con delega alla Protezione Civile, in merito al dissesto idrogeologico che ha colpito gli immobili di via Redentore.

“Questa nuova emergenza è dovuta al dissesto idrogeologico di un’ampia area centrale sulla quale il Comune sta provvedendo ad accertare le cause, che sono complesse – ha dichiarato Cocina –. Le università di Catania e di Palermo sono state incaricate di effettuare gli studi e le indagini e appena avremo gli esiti e le quantificazioni dei costi necessari – ha proseguito –, porteremo all’attenzione del governo regionale le necessità per superare questa emergenza. Sicuramente saranno previste delle provvidenze per coloro che sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni.”

L’ing. Cocina ha affermato, concludendo, che il dissesto ha ancora delle cause poco chiare e sicuramente complesse che “devono essere accertate in modo preciso e rigoroso.”