Al museo Salinas tre monete in oro donate dal Tribunale di Palermo. Scarpinato: «Prima donazione di questo genere»

Tre monete in oro, di importante valore storico e culturale, sono entrate a far parte della collezione del museo archeologico regionale “Antonio Salinas” di Palermo. Si tratta di una donazione del presidente del Tribunale del capoluogo siciliano, Piergiorgio Morisini, su disposizione del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Stamattina le monete sono state consegnate all’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato e al direttore del museo, Giuseppe Parello, da Angela Augello, dirigente amministrativo del Tribunale e Rossella Falletta responsabile Ufficio corpi di reato.



«È la prima volta che riceviamo una donazione di questo tipo. Questo contributo – dice Scarpinato – non solo amplia il nostro patrimonio, ma rappresenta anche un’opportunità preziosa per una migliore valorizzazione e fruizione da parte della collettività, confermando il ruolo del Salinas quale luogo per la conservazione e la valorizzazione di beni di rilevanza storica e culturale».

Le tre monete d’oro presentano soggetti storici. La prima reca l’effige di Cristoforo Colombo e sul retro la scritta Banca d’Italia 1893/1993, mentre le altre due recano rispettivamente l’effige del presidente della Repubblica di Haiti, François Duvalier, con sul retro la scritta 1000 Gourdes 1967, e l’effige di Dante Alighieri, con sul retro la scritta Banca d’Italia 1893/1993. Sono state sequestrate a settembre del 2013 dall’Ufficio di polizia di frontiera aerea dell’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo a un ricettatore in procinto di partire per Parigi e consegnati all’Ufficio corpi di reato del Tribunale di Palermo. A rendere possibile l’assegnazione, un provvedimento del Ministero della Giustizia che prevede la destinazione a musei e istituti di tutela di beni sequestrati o confiscati nell’ambito di procedimenti penali, quando questi abbiano un valore storico, artistico, archeologico o scientifico.