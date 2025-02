Un uomo di 50 anni rischia due anni di carcere dopo essere stato fermato alla guida del suo monopattino con un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito.

L’uomo, fermato a La Spezia, avrebbe raccontato di essere salito sul monopattino per evitare di guidare l’auto. La sua patente è ora stata ritirata e il monopattino sequestrato. Secondo il nuovo codice cella strada, la guida in stato di ebbrezza su mezzi come i monopattini elettrici è punibile con sanzioni fino a 2 anni di carcere.