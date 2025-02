“Una decina di persone” sono state uccise in una sparatoria in una scuola per adulti a Orebro, in Svezia, ha reso noto il capo della Polizia distrettuale di Orebro, Roberto Eid Forest precisando che al momento le autorità inquirenti non ritengono che si tratti di un atto di terrorismo.

L’assalitore, un 35enne che si sarebbe poi tolto la vita, non era noto alle forze dell’ordine e non aveva relazioni con la criminalità. “Riteniamo che sia un assalitore solitario”, ha spiegato.