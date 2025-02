Sommatino. La segnalazione: “Comune non accessibile ai disabili: ascensore fuori uso da 2 anni”

SOMMATINO. Riceviamo e pubblichiamo nota inviata alla redazione de Il Fatto Nisseno da un giovane sommatinese che lamenta la non accessibilità dell’ascensore presente al Comune che sarebbe fuori uso ormai da due anni non consentendogli di spostarsi al suo interno nei piani superiori.

“Sommatino Comune non accessibile ai disabili a causa dell’ascensore fuori uso da 2 anni circa nonostante i vari appelli lanciati su Facebook da Flavio di Tavi, ragazzo in carrozzina motorizzata.

tanti appelli sono stati fatti al sindaco nel aula consiliare da parte dell’opposizione ma senza alcuna risposta da parte del primo cittadino salvatore letizia e la sua giunta nonostante ci sia un decreto legge emanato dal presidente della repubblica del 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. (GU Serie Generale n.227 del 27-09-1996 – Suppl. Ordinario n. 160). Tale decreto prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ma voglio porre una domanda al sig. sindaco: come mai in campagna elettorale il tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche era il tema centrale e adesso non lo è più? L’abbattimento delle barriere architettoniche non sono più un problema? Credo che amministrare vuol dire prendersi cura del bene comune. Vuol dire rappresentare tutti. Ho protocollato anche una lettera indirizzata al Sindaco Letizia senza ancora alcuna risposta. Rispondere è sinonimo di rispetto ed educazione, ed io liberamente continuo a dar voce alle necessità”.