Santa Caterina. Anziana salvata da un infarto grazie ad un elettrocardiogramma eseguito in farmacia e diagnosticato a distanza

SANTA CATERINA. Salvata da un infarto grazie a un elettrocardiogramma eseguito in farmacia e diagnosticato a distanza. Una 75enne di S. Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, si presenta presso la farmacia del Dott. Francesco Abela, lamentando un aumento della pressione arteriosa.

Una delle dottoresse della farmacia, ha sottoposto la donna a diverse misurazioni di pressione e rilevando dei valori pressori alti, ha avvertito il titolare dott. Abela, che ha prontamente sottoposto la paziente ad ecg. Il tracciato è stato trasmesso al centro di refertazione di Cardioonline”, a Bari.

Pochi istanti dopo il cardiologo di “Cardioonline” ha richiamato la farmacia, per sollecitare un immediato ricovero della paziente. Il dottore Abela ha subito avvertito il 112, che ha provveduto a mandare un’ambulanza in farmacia per il trasporto della paziente presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove la signora, dopo diversi esami, è stata sottoposta a intervento di stent coronarico.

L’intervento è perfettamente riuscito, anche se il paziente è ancora ospedalizzato: «Ci hanno detto che è andato tutto bene» continua il dottor Abela «e anche il medico di famiglia, appena saputo l’accaduto, si è congratulato con noi».

Un episodio che si aggiunge a una casistica sempre più cospicua e che dimostra una volta di più, se ancora c’è bisogno, la validità della telemedicina in farmacia.

“Facciamo ecg da anni” racconta il Dott. Francesco Abela, “e questo episodio avvalora l’importanza che oggi riveste la farmacia dei servizi: siamo ovunque, anche nei centri più piccoli e rappresentiamo di fatto una rete di presidi di prossimità per l’intera cittadinanza”.