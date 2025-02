San Cataldo. Corso sulla riabilitazione cardio polmonare del Rotary alla scuola media “Carducci”

SAN CATALDO. I docenti del Rotary di San Cataldo hanno condotto un corso sulla RCP ” Riabilitazione Cardio Polmonare” e uso del defibrillatore, rivolto ai Docenti e al personale della Scuola Carducci di San Cataldo.

I docenti Salvatore Camilleri, Valerio Cimino, Angela Giardina, Salvatore Lupo e Giuseppe Sagone si sono susseguiti nelle lezioni teoriche e pratiche le quali hanno avuto notevole successo e suscitato interesse tra i partecipanti.

Un evento che ha riscosso parecchio interesse, condivisione e partecipazione nella prospettiva di acquisire conoscenze, competenze e capacità in grado di consentire un uso adeguato del defibrillatore a scuola. Il Rotary ha ringraziato infine la Presidenza della Scuola e la Prof.ssa Manganaro per l’accoglienza e per l’organizzazione degli aspetti logistici.