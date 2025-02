Riesi, assegnato contributo “Fondo Comuni Marginali”: promuovere coesione sociale e sviluppo economico

L’Amministrazione Comunale ha provveduto all’assegnazione e liquidazione del contributo relativo al “Fondo Comuni Marginali”, riguardante la seconda annualità relativa al 2022. Il budget complessivo di 108.997,00 euro è stato destinato a un totale di diciotto attività commerciali, artigianali e agricoli che avevano presentato richiesta lo scorso 2024. A rendere noto l’avvenuto finanziamento è stato il Sindaco Salvatore Sardella.

Il Comune di Riesi, che fa parte della lista dei Comuni destinatari di questo fondo, ha ricevuto un contributo complessivo di 479.410,81 euro per il triennio 2021-2023.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti finora”, ha dichiarato il Sindaco Salvatore Sardella. “Quando ci siamo insediati, la prima annualità del fondo non era stata né spesa né rendicontata dalla precedente amministrazione, e correvamo il serio rischio di perdere anche le annualità successive. Sarebbe stato un danno enorme per la nostra comunità e per le attività del territorio. Tuttavia, grazie a un intenso lavoro di collaborazione con il Vicesindaco Daniela Pasqualetto e l’assessore Giuseppe Ievolella e di comunicazione con i responsabili del dipartimento delle Politiche di Coesione e per il Sud, siamo riusciti a sbloccare i fondi dell’annualità successiva, nonostante l’inadempienza. Ora siamo in attesa dell’ok dal Ministero per la pubblicazione del prossimo bando per l’ultima annualità a beneficio di tutta la comunità. Prezioso si è rilevato l’impegno ed il lavoro del Dirigente dell’Area Amministrativa Dott. Giovanni Drogo, del dipendente Stefano Calascibetta, del Vice Sindaco e dell’Assessore”.

Il “Fondo Comuni Marginali” ha l’obiettivo di promuovere la coesione sociale e lo sviluppo economico nelle zone più svantaggiate e colpite dal fenomeno dello spopolamento. I contributi vengono destinati a tre principali ambiti: l’adeguamento di immobili comunali, avvio di attività commerciali, artigianali e agricole, e concessione di contributi per coloro che trasferiscono la propria residenza nelle aree interne.