Regione Lazio e Unindustria insieme per il nuovo Piano industriale

ROMA (ITALPRESS) – Una risposta concreta alle sfide economiche e produttive del territorio. Con l’obiettivo di attrarre nuovi investimenti, valorizzare appieno le sue eccellenze e guidare le sfide delle imprese su sostenibilità e digitale, ha preso il via il nuovo Piano Industriale del Lazio, ultimato dopo una fase di impostazione e diversi passaggi di affinamento in sessioni tematiche e territoriali nel 2024 e diversi incontri con la Regione Lazio. Il Piano, messo a punto da Regione e Unindustria, è diviso in tre parti: l’analisi, all’interno della quale sono state inquadrate l’evoluzione, le tendenze, le caratteristiche strutturali e le condizioni di contesto dell’economia e del tessuto strutturale del Lazio; gli attivatori, utili per individuare gli ambiti di intervento e piani di azione su cui indirizzare la fase operativa; le key performance indicator, ovvero i principali indicatori ed i relativi obiettivi, per misurare il successo del Piano.

“Questo piano è una visione d’insieme – ha detto il governatore Francesco Rocca, nel corso della presentazione del Piano presso la Sala Tevere della Regione Lazio -. Avevamo la necessità di un confronto, che è avvenuto sin dal primo giorno, in particolar modo con Unindustria. Noi siamo la seconda Regione in Italia per PILe quindi era importante sottolineare chi sono i protagonisti di questa produzione. Dobbiamo sapere quali sono gli strumenti per facilitare la vita di chi investe, crea benessere e dà occupazione”.

“Per il 2025 abbiamo stanziato 500 milioni di euro, quindi una dotazione finanziaria importante sia per l’accesso al credito per le imprese, sia per le sovvenzioni a fondo perduto, sempre per le imprese. Vogliamo ottenere il massimo dei benefici anche dall’Unione Europea e il massimo del sostegno dello stato italiano”, ha sottolineato Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio. Parole alle quali fanno eco quelle di Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, che sottolinea come “mezzo miliardo è una cifra importante, chiaramente le programmazioni andranno passo passo. Vogliamo che le aziende possano crescere all’interno della nostra Regione”.

