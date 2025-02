Raid punitivo nell’Agrigentino, identificati e denunciati otto minorenni

Identificati e denunciati otto minorenni ritenuti responsabili di un raid punitivo. Dovranno rispondere di violazione di domicilio e lesioni personali. I Carabinieri della Stazione di Casteltermini, nell’agrigentino, hanno denunciato otto minorenni, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, costituenti una “baby gang”, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di violazione di domicilio e lesioni personali. Le indagini hanno permesso di accertare che, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, il gruppo avrebbe messo in atto una spedizione punitiva, facendo irruzione in un’abitazione privata, dove si trovavano tre coetanei, aggredendoli con calci e pugni. I ragazzi feriti, che hanno riportato contusioni ed escoriazioni varie, hanno ricevuto le cure necessarie presso la locale guardia medica. I militari dell’Arma, intervenuti immediatamente dopo l’accaduto, sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità degli aggressori, che sono stati segnalati alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le motivazioni alla base dell’episodio.