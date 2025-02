Maltempo Messina, Cisl: “Dopo i ‘mi dispiace’ è tempo di prevenzione”

“Concluso il tempo della solidarietà e del ‘mi dispiace’ per gli eventi straordinari causati dal maltempo, con una emergenza gestita bene, adesso sarebbe opportuno costruire una attenta programmazione degli interventi immediati di messa in sicurezza da attuare in tutto il territorio, non solo cittadino ma anche provinciale. Il maltempo di domenica ha ricordato a tutti la fragilità di Messina e dei suoi villaggi collinari ma anche la pericolosità dei torrenti e le difficoltà nei collegamenti sulla riviera jonica e tirrenica. Come Cisl abbiamo spesso sottolineato la necessità di una cabina di regia che coinvolga tutti i soggetti istituzionali e sociali per una mappatura precisa ed interventi immediati. Non si può più aspettare che un evento accada, occorre prevenire”. Così il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, commentando gli straordinari eventi meteo che hanno colpito Messina nella giornata di domenica.