La città di Gela commemora le vittime delle foibe. Il sindaco Di Stefano: “Custodiamo la verità storica e promuoviamo i valori della pace”

Oggi, 10 febbraio, in occasione della Giornata del Ricordo, la città di Gela si unisce nel commemorare le vittime delle foibe e l’esodo forzato di migliaia di italiani dalle terre dell’Istria, della Dalmazia e del Quarnaro. Questa giornata rappresenta un momento di riflessione e memoria, affinché le sofferenze di tanti nostri connazionali non vengano dimenticate. Il ricordo di quei tragici eventi deve essere un monito per le nuove generazioni, affinché tragedie simili non si ripetano mai più. Come comunità, rinnoviamo il nostro impegno nel custodire la verità storica e nel promuovere i valori della pace, del rispetto e della convivenza tra i popoli. Invitiamo tutti i cittadini a dedicare un momento di raccoglimento in onore di chi ha subito ingiustizie e ha dovuto lasciare la propria terra, portando con sé il dolore dell’esilio.