Jhoanna Nataly Quintanilla, corpo non si trova: da celle telefoniche possibile svolta

(Adnkronos) – E' dalle celle telefoniche del cellulare di Pablo Gonzalez Rivas che potrebbe arrivare una grossa mano nelle ricerche di Jhoanna Nataly Quintanilla, la babysitter di origine salvadoregna del cui omicidio è accusato il compagno. A partire da domani si dovrebbe iniziare ad avere un'idea chiara, proprio attraverso gli accertamenti informatici, su quale sia stato l'esatto percorso fatto dall'auto guidata dal 48enne la sera del 25 gennaio scorso. Intanto in mattinata in piazza dei Daini a Milano sono arrivati i carabinieri del Ris per effettuare un sopralluogo tecnico nel monolocale dove è morta Jhoanna. Nell’appartamento i militari cercheranno elementi ed eventuali tracce ematiche che potrebbero smentire il racconto di Gonzalez Rivas il quale, dopo aver simulato un allontanamento volontario della compagna, ha sostenuto di averla uccisa involontariamente durante un gioco erotico. Il 48enne lavora nel campo della segnaletica stradale ed è strano, a dire dell'accusa, che non ricordi il tratto di strada, in direzione Cassano d'Adda, dove si è disfatto del borsone contenente il cadavere. Di più: la procura non ritiene verosimile che l'uomo, che ha appunto confessato, non faccia ritrovare il cadavere che potrebbe confermare la sua versione su quanto accaduto la notte tra il 24 e il 25 maggio scorso. E proprio dall'appartamento, che viene setacciato dai carabinieri, che potrebbe arrivare una prima smentita alla versione dell'indagato. Eventuali tracce ematiche, infatti, potrebbero restituire un'altra versione sulla morte di Jhoanna Nataly Quintanilla. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)