Caltanissetta, Risiko Club Ufficiale: all’Eclettica Street Factory si è giocato il IV turno del XVII° torneo

Giovedì scorso si è giocato il quarto e penultimo turno del XVII° torneo interno. Presso Eclettica Street Factory si sono ritrovati 19 “irriducibili” ( divisi in quattro tavoli: tre da cinque giocatori ed uno da quattro) che, nonostante la pioggia battente, con qualcuno che arrivava da Palermo, non hanno perso l’occasione di fare rotolare i dadi sulle plance del gioco di strategia più affascinante del mondo. E dopo circa due ore hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Alessia Pinzino (un ritorno bagnato con una splendida vittoria), Giancarlo Ciulla, Manlio Pasqualino e Gabriele Taschetti.

La classifica vede al comando Andrea Kiswarday, al secondo posto Manlio Pasqualini seguito da Michele Cammarata e via via tutti gli altri. Una classifica molto fluida con la possibilità per tutti di poter guadagnarsi la semifinale, anche attraverso il ripescaggio. Infatti quest’anno la formula del torneo prevede, tra i non qualificati alle semifinali, il ripescaggio di colui o colei che, avendo almeno giocato due partite, abbia in una di queste due il miglior punteggio rispetto agli altri.

“Questa nuova formula, che è ancora sperimentale e suscettibile di cambiament,i- dichiarano dal direttivo- dà la possibilità a tutti di partecipare senza nulla di scontato e potere, anche giocando due sole partite, essere qualificato per le semifinali.

Il prossimo turno sarà l’ultimo e con lo scarto del peggior risultato, la classifica potrà prendere una forma diversa da quella attuale”.

Appuntamento per il quinto e ultimo turno giovedì 13 febbraio.