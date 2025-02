Caltanissetta. Lezioni di francese per i più piccoli: al via il progetto di alternanza scuola-lavoro al Liceo “Ruggero Settimo”

CALTANISSETTA. Un’esperienza formativa e coinvolgente ha preso il via il 31 gennaio per le alunne delle classi 3AL e 3BL del Liceo Classico-Linguistico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta. Guidate dalla professoressa madrelingua francese Lina Dibenedetto, le studentesse hanno iniziato un percorso di alternanza scuola-lavoro presso l’istituto paritario “Oasi Cristo Re”, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla bellezza della lingua francese.

L’iniziativa, accolta con entusiasmo dalla Dirigente Scolastica Suor Maria Paola e dalle insegnanti delle classi quarte e quinte della scuola primaria, si configura come un’importante occasione di crescita per entrambe le scuole coinvolte. Da un lato, le alunne del liceo hanno l’opportunità di mettere in pratica le loro competenze linguistiche e pedagogiche, dall’altro, i bambini dell’istituto paritario possono sperimentare un approccio nuovo e stimolante alla lingua francese.

Le prime lezioni hanno riscosso grande successo, con un’atmosfera di entusiasmo e partecipazione sia tra le giovani insegnanti in erba che tra i piccoli allievi. Il progetto prevede ulteriori incontri nei prossimi giorni, durante i quali il percorso di apprendimento proseguirà con nuove attività coinvolgenti e creative.

Un’esperienza di collaborazione che dimostra come la scuola possa essere un luogo di scambio e crescita reciproca, arricchendo il percorso formativo degli studenti di ogni età.