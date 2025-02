Butera. Premiato il Comune da Legambiente con l’81% di raccolta differenziata

BUTERA. Il Comune di Butera, nel raggiungere l’81’% di raccolta differenziata nel corso del 2024, è stato premiato da Legambiente tra i Comini Ricicloni di Sicilia.

Un riconoscimento importante per il Comune amministrato dalla Giunta retta dal sindaco Giovanni Zuccalà che ne premia il grande impegno u questo importante fronte. Negli ultimi anni Butera è sempre stata tra le protagoniste in materia di raccolta differenziata raggiungendo da subito percentuali notevoli. Il nuovo riconoscimento da parte di Legambiente premia un impegno che in questi anni è sempre stato a 360 gradi.

A ritirare l’attestato di Comune virtuoso della raccolta differenziata è stato il vice sindaco con delega all’ambiente, prof.ssa Tiziana Carbone che ha ringraziato la cittadinanza per il risultato ottenuto.